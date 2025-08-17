Скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку в Саратове
Скульптура «Кот ученый» рухнула на девочку в Саратове. Ребенок погиб, сообщила пресс-служба городской администрации.
В мэрии отметили, что фигуру сказочного персонажа установили во время аренды парка. Власти Саратова выразили искренние соболезнования родным погибшей девочки.
Также в администрации заявили о намерении подать заявление в надзорные органы для всестороннего расследования происшествия.
По данным регионального Следственного комитета, 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная скульптура из дерева.
Ранее в Щелкове полуторагодовалого ребенка придавило газовой плитой. Выяснилось, что мать оставила сына на кухне без присмотра и ушла спать в другую комнату.
