Скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку в Саратове

СУ СК России по Саратовской области
Фото: СУ СК России по Саратовской области/Telegram

Скульптура «Кот ученый» рухнула на девочку в Саратове. Ребенок погиб, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что фигуру сказочного персонажа установили во время аренды парка. Власти Саратова выразили искренние соболезнования родным погибшей девочки.

Также в администрации заявили о намерении подать заявление в надзорные органы для всестороннего расследования происшествия.

По данным регионального Следственного комитета, 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная скульптура из дерева.

Ранее в Щелкове полуторагодовалого ребенка придавило газовой плитой. Выяснилось, что мать оставила сына на кухне без присмотра и ушла спать в другую комнату.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте