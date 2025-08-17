Скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку в Саратове

Скульптура «Кот ученый» рухнула на девочку в Саратове. Ребенок погиб, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что фигуру сказочного персонажа установили во время аренды парка. Власти Саратова выразили искренние соболезнования родным погибшей девочки.

Также в администрации заявили о намерении подать заявление в надзорные органы для всестороннего расследования происшествия.

По данным регионального Следственного комитета, 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная скульптура из дерева.

