Скрипки ручной работы изъяли таможенники у пассажиров в аэропорту Пулково

В Пулково таможенники изъяла скрипки стоимостью более 2,3 миллиона рублей

Таможенники обнаружили у трех пассажиров в Пулково шесть незадекларированных скрипок ручной работы. Они собирались вылететь в Китай, сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажиров остановили в «зеленом» коридоре из-за футляров в руках. Внутри находились скрипки одной из российских мануфактур. Мужчины объяснили, что представляют производителя и везут инструменты на международную музыкальную выставку в качестве образцов.

Экспертиза оценила скрипки более чем в 2,3 миллиона рублей. Поскольку выставочные образцы подлежат декларированию, в отношении пассажиров возбудили три административных дела.

По решению суда инструменты перешли в собственность государства. Их передали в оркестровый фонд Ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

Японская скрипачка Мэгуми Морита ранее рассказала РИА «Новости», что сыграет на русской скрипке, уцелевшей при атомной бомбардировке Хиросимы. Инструмент прозвучит на концерте в 81-ю годовщину трагедии.