Японская артистка сыграет на русской скрипке, уцелевшей в бомбардировке Хиросимы

Японская скрипачка Мэгуми Морита сыграет на русской скрипке, уцелевшей при атомной бомбардировке Хиросимы. Инструмент прозвучит на концерте в 81-ю годовщину трагедии, рассказала РИА «Новости» исполнительница.

«Скрипка была привезена в Японию в 1920-е годы эмигрировавшим из России вместе с семьей после революции скрипачом Сергеем Пальчиковым. Семья Пальчиковых обосновалась в 1923 году в Хиросиме», — поделилась Морита.

Скрипачка уточнила, что первое время Пальчиков зарабатывал на жизнь игрой на сеансах немого кино, потом стал преподавателем в женской христианской школе в Хиросиме. Школу он покинул с началом Второй мировой войны из-за «шпиономании» в Японии.

Скрипку Пальчикова в Японии называют «хибаку-скрипкой» (в переводе с японского — «облученная скрипка»). Инструмент отреставрировали в 2011 году и на ней стало возможно играть, рассказала Морита.

В феврале в США выставили на продажу дневник одного из летчиков бомбардировщика, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Стоимость дневника оценили в 950 тысяч долларов. Дневник продают уже пятый раз.