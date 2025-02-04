Скрипач Большого театра стал участником массовой драки в московском клубе
РЕН ТВ: скрипач Большого театра спровоцировал массовую драку в Москве
Скрипач Большого театра Рустам Салейманов ошибся кабинкой в одном из кафе Москвы и спровоцировал массовую драку. Кадры потасовки опубликовал телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, драка произошла в одном из караоке-клубом в районе Дорогомилово на западе Москвы. Артист Большого театра приехал в заведение, чтобы отдохнуть вместе с компанией. На некоторое время он выходил на улицу, а когда вернулся в кафе, перепутал кабинки и зашел в помещение к другой компании.
Из-за этого между посетителями караоке-клуба завязался конфликт, который перерос в массовую драку. На опубликованных из заведения кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в коридоре клуба. Два мужчины повалились на пол и продолжили наносить друг другу удары. Находящаяся рядом с ними женщина пыталась их разнять, а позже отбежала в сторону.
Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
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