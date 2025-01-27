Дочь известного скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве

Дочь скрипача Марио Дюранда избили в Центральной музыкальной школе в Москве. Об этом музыкант рассказал 360.ru.

«Пока идет разбирательство. Мы лечимся, пока ребенок в школу не ходит», — пояснил Дюранд .

Он подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что на девочку напала одноклассница.

По данным Telegram-канала Shot, 11-летняя школьница подралась на перемене, ее госпитализировали с сотрясением мозга и механическим астигматизмом.

Марио Али Дюранд Сутуев — народный артист Дагестана, почетный деятель культуры Перу. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных как вокалист и консерваторию имени Чайковского по классу скрипки. Солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ и эстрадно-джазового оркестра Московского университета МВД. Главный режиссер и композитор музыкальной драмы «Скрипка Паганини».