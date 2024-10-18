Скорая врезалась в Mercedes на северо-востоке Москвы

Машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком врезалась в Mercedes на пересечении улиц Декабристов и Каргопольской. Об этом 360.ru сообщил источник.
Обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель скорой не убедился в безопасности маневра и влетел в легковушку. Авария произошла прямо на пешеходном переходе.
Других подробностей происшествия пока нет.
Ранее пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве. По словам источника 360.ru, оба водителя пострадали. В автобусе пассажиров не было.
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