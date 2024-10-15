Пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве

Источник 360.ru: в Москве столкнулись автобус и пожарная машина, пострадали двое

Рейсовый автобус и пожарная машина столкнулись вечером 15 октября в деревне Сосенки, сообщил источник 360.ru. ДТП произошло в районе дома 150.

По словам источника, в автобусе пассажиров не было — только водитель. Он получил травмы в результате аварии.

Водитель пожарного КамАЗа тоже пострадал, его зажало в машине. На место происшествия прибыли работники экстренных служб и бригада скорой помощи. Обоих пострадавших передали медикам, участникам ДТП оказывают помощь.

Пару дней назад автобус в Москве провалился в яму, наехав на решетку водостока. Несколько пассажиров пострадали, ему оказали помощь. Автобус пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора.