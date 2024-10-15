Пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве

Рейсовый автобус и пожарная машина столкнулись вечером 15 октября в деревне Сосенки, сообщил источник 360.ru. ДТП произошло в районе дома 150.
По словам источника, в автобусе пассажиров не было — только водитель. Он получил травмы в результате аварии.
Водитель пожарного КамАЗа тоже пострадал, его зажало в машине. На место происшествия прибыли работники экстренных служб и бригада скорой помощи. Обоих пострадавших передали медикам, участникам ДТП оказывают помощь.
Пару дней назад автобус в Москве провалился в яму, наехав на решетку водостока. Несколько пассажиров пострадали, ему оказали помощь. Автобус пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора.
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