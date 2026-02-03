Скорая сбила пешехода в Тверском районе Москвы

Машина скорой помощи сбила пешехода в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на Долгоруковской улице у дома № 36с1. Медики, находившиеся в машине, самостоятельно окажут помощь потерпевшему. Водитель скорой вызвал полицейских.

«Так и сказал: „Нам только ГИБДД. Сами окажем помощь“», — добавил источник.

Несколько дней назад в центре Москвы водитель врезался в столб и сбежал с места аварии. В результате ДТП в машине сработали подушки безопасности. Очевидец сообщил, что на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, скорой и полиции. Подробностей о состоянии автомобилиста не поступало.