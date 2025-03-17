Реанимобиль стал участником ДТП в центре Челябинска

Автомобиль скорой помощи Ford Transit попал в ДТП в центре Челябинска. Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По информации полицейских, реанимобиль с включенными спецсигналами двигался по перекрестку на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной Mercedes GLK, которой управлял 24-летний мужчина.

В результате транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал. Стражи порядка проводят процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.