Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Кемерове

В четверг, 22 января, около 7:30 на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом написал сайт vse42.ru .

По информации областного МВД, 40-летний водитель автомобиля Opel Zafira столкнулся с машиной скорой, которая ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате аварии пострадала 33-летняя фельдшер, а 78-летняя пациентка скончалась. Причины произошедшего устанавливаются.

Водителю иномарки выписали протокол за управление транспортным средством без прав. За это нарушение предусмотрен штраф до 15 000 рублей.