Скорая попала в ДТП на северо-востоке Москвы

Карета скорой помощи и автомобиль Nissan столкнулись на перекрестке в Отрадном. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, ДТП произошло на пересечении улиц Декабристов и Бестужевых. Информация о пострадавших не поступала.

«Был пациент — его передали другой бригаде», — уточнил собеседник 360.ru.

