Массовая авария случилась на трассе в ХМАО из-за оторвавшегося колеса у автомобиля

На трассе в Ханты-Мансийском районе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. По информации окружной Госавтоинспекции, инцидент случился, когда водитель автомобиля Volkswagen совершала обгон. Об этом написало Ura.ru .

При выполнении маневра водитель не убедилась в безопасности и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota. От удара переднее колесо Volkswagen отбросило на правую сторону дороги, по ходу движения. На колесо впоследствии наехал автомобиль Kia.