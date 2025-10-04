Скорая не успела доехать. Пять человек пострадали в жутком ДТП под Ржевом

На трассе М-9 «Балтия» столкнулись скорая помощь и Hyundai, пострадали люди

Под Ржевом на трассе «Балтия» машина скорой помощи столкнулась с Hyundai Sonata. Пять человек оказались в больнице, сообщила тверская Госавтоинспекция .

ДТП произошло 4 октября на 229-м километре автодороги. По предварительным данным, автомобили столкнулись на встречной полосе. В результате аварии травмы получили оба водителя, два пассажира скорой помощи и пассажирка легковушки.

По словам очевидцев, скорая ехала с включенными маячками. Столкновение было такой силы, что у обеих машин смяло переднюю часть, автомобиль скорой перевернулся.

На месте работали спасатели и медики, движение временно перекрывали. Сейчас специалисты выясняют, кто виновен в аварии.

Это уже второе с начала октября крупное ДТП на трассе «Балтия». На 265-м километре федеральной автодороги 1 октября водитель легкового автомобиля протаранил грузовик. Погибли два человека.

Ранее три человека погибли в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы.