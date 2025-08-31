Впавшая в состояние комы после поездки в поезде Волгоград — Москва женщина скончалась. Об этом сообщил РЕН ТВ .

На прошлой неделе, 22 августа, 36-летняя Елена вместе с двумя детьми возвращалась домой из отпуска на поезде, но ей стало плохо.

Поездная бригада тогда вызвала врачей, признаков инсульта медики не выявили и ограничились лишь поверхностным осмотром. В итоге женщина провела несколько часов в поезде в бессознательном состоянии.

В Москве на Павелецком вокзале из вагона ее вынесла мать, довела до травмпункта, где врачи сразу поставили диагноз — инфаркт головного мозга.

Пациентка перенесла несколько операций, врачи боролись за ее жизнь, но в итоге женщина умерла, не приходя в создание. Родственники потребовали привлечь виновных к ответственности, прокуратура начала проверку действий медиков и сотрудников РЖД.

