Скончалась глава Института Петра Великого Инна Свидерская

В Петербурге скончалась директор Института Петра Великого Инна Свидерская. Губернатор города Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и коллегам усопшей, сообщила пресс-служба Смольного в официальном Telegram-канале .

Глава Санкт-Петербурга отметил, что смерть Инны Свидерской стала утратой для всего культурного сообщества Северной столицы. Беглов рассказал, что Свидерская посвятила жизнь сохранению исторического наследия и занималась развитием значимых проектов, связанных с эпохой Петра I.

Свидерская, добавил губернатор, была талантливым человеком и умелым руководителем.

В сообщении пресс-службы института уточнили, что Свидерская умерла 2 апреля. Она скончалась после продолжительной болезни.

Институт Петра Великого занимается просветительской и исследовательской деятельностью в области изучения наследия петровской эпохи. Среди реализованных инициатив — выставки, научные семинары, публикации и международные конференции.

В начале апреля умер голливудский актер Вэл Килмер. За свою карьеру он успел сняться в десятках знаковых фильмов.