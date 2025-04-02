02 апреля 2025 22:57 Вэл Килмер. Жизнь и смерть звезды «Топ Гана» и «Бэтмена навсегда» 0 0 0 Фото: Sylvia Norris/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Культура

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Американский актер Вэл Килмер умер на 66-м году жизни в Лос-Анджелесе. За свою карьеру он успел сняться в десятках фильмов, сыграть как легенду рока Джима Моррисона, так и одного из самых известных супергероев Бэтмена. Как мальчик из Калифорнии проторил себе дорогу в Голливуд и какие ленты стали самыми известными — в материале 360.ru.

Биография Вэла Килмера Вэл Эдвард Килмер родился в Лос-Анджелесе в самый канун Нового года — 31 декабря 1959 года. Семья была, что называется, интернациональной: мать Глэдис Суонетт, урожденная, Экштадт по национальности шведка, у отца Юджина Дорриса Килмера в роду значились ирландцы, немцы и индейцы чероки. Родители развелись в 1968 году, мать вскоре снова вышла замуж. Будущий актер вместе со старшим братом Марко и младшим Уэсли рос на юге Калифорнии, в долине Сан-Фернандо, окруженной горами. Кстати, однокашником Вэла по средней школе Чатсворта был Кевин Спейси. Да, тот самый.

Фото: Вэл Килмер в фильме «Море Солтона». Supplied by Capital Pictures / www.globallookpress.com

Килмер с успехом окончил Джульярдскую школу драматических искусств и в 1981 году впервые вышел на подмостки театра. Довольно скоро молодой актер успел впечатлить не только певицу Шер, с которой их некоторое время связывали романтические отношения, но и публику. А главное — голливудских режиссеров. В 1984-м Килмер получил первое предложение сняться в кино, причем сразу в главной роли в шпионской комедии «Совершенно секретно!» от Джима Абрахамса и братьев Цукеров. Килмеру даже доверили самому исполнять все песни его персонажа. «Оскар» эта лента не заработала, но публике пришлась по душе.

Главные роли Вэла Килмера Удача снова улыбнулась в 1986-м: Килмера пригласили сняться в боевике «Топ Ган» (для русскоязычной публики его отчего-то перевели как «Лучший стрелок»). В картине актер сыграл сначала антагониста, а потом друга главного героя Пита «Мэверика» Митчелла. Эта работа в паре с Томом Крузом сделала Килмера мировой звездой.

Фото: CAP/NFS / www.globallookpress.com

Предложения от режиссеров пошли как из рога изобилия. Однако супервзлет случился в 90-х годах. Первой стала картина Оливера Стоуна и роль лидера группы The Doors Джима Моррисона. Килмер обошел на кастинге Джона Траволту, Ричарда Гира и Чарли Шина. В фильме актер сам спел более 20 песен The Doors — его вокал наложили на оригинальные записи. При этом он так точно изображал Моррисона, что даже бывшие участники коллектива иногда не могли отличить его исполнение от оригинала. Тем не менее фильм получил много претензий от критиков и зрителей.

Фото: Вэл Килмер в роли Джима Моррисона. BONHOMME Clemence (Stagiaire) / www.globallookpress.com

Затем последовали криминальная драма «Настоящая Маккой» и вестерн «Надгробие» — последний перевели как «Тумстоун: легенда Дикого Запада». К тому времени за Килмером закрепилась слава «неудобного актера», который легко затевает ссоры с коллегами и режиссером. Майкл Бин (тот самый сержант Кайл Риз из «Терминатора» и капрал Дуэйн Хикс из «Чужих») заявлял, что хоть и работал с Килмером на одной съемочной площадке, знаком не с ним, а лишь с его персонажем. Однако обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мира Сорвино назвала актера настоящим профессионалом и джентльменом.

Фото: Вэл Килмер. Amazon Studios / www.globallookpress.com

Следующим прорывом стал «Бэтмен навсегда». Килмеру отошла главная роль человека — летучей мыши и первый «взрослый» гонорар в семь миллионов долларов — неплохо для 1995 года. Также в картине собрался целый ряд звезд: Томми Ли Джонс, Джим Керри, Николь Кидман, Дрю Бэрримор, Деби Мейзар. Фильм изрядно порезали кинобоссы, что сильно сказалось на качестве, и критики это не пропустили. Но история о Бэтмене все-таки более чем втрое окупила вложения. А вот Килмер наотрез отказался участвовать в продолжении. Признался, что персонаж комиксов оказался ему попросту неинтересен.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

Закат карьеры Актер продолжал сниматься. На экраны вышли боевик «Схватка», фантастический «Остров доктора Моро», приключенческий «Призрак и тьма», шпионский триллер «Святой», мелодрама «С первого взгляда». Вот только большинство лент словно преследовал злой рок: они слабо выступали в прокате. Новый, XXI век успеха тоже не принес. Фантастический фильм «Красная планета», где Килмеру досталась главная роль, оглушительно провалился. Кстати, за эту картину актер получил свой самый большой гонорар — 10 миллионов долларов. Потом киностудии перестали предлагать главные роли в крупных постановках, так что он переключился на низкобюджетные фильмы вроде «Плохого лейтенанта», «Снеговика» и «Пять дней в августе». Последним проектом с участием Килмера стал дорогой и успешный «Топ Ган: Мэверик».

Интересно В 2021 году на Каннском кинофестивале представили документальный фильм «Вэл». Картина рассказывала о жизни, семье и карьере актера. Впервые были опубликованы видеозаписи, которые Килмер делал еще школьником. Критики довольно высоко оценили эту работу, но в широкий прокат картина не вышла. В 2021 году на Каннском кинофестивале представили документальный фильм «Вэл». Картина рассказывала о жизни, семье и карьере актера. Впервые были опубликованы видеозаписи, которые Килмер делал еще школьником. Критики довольно высоко оценили эту работу, но в широкий прокат картина не вышла.

Фото: Афиша документального фильма «Вэл». Amazon Studios / www.globallookpress.com

Личная жизнь Вэла Килмера Килмер встречался со многими звездами: Шер, Лесли Энн Уоррен, Синди Кроуфорд, Анджелиной Джоли, Дэрил Ханной и Эллен Баркин. Однако женат был лишь однажды: в 1988-м на съемках сказки «Уиллоу» он познакомился с актрисой Джоанн Уолли и, не раздумывая, сделал предложение. Брак протянул меньше 10 лет — в феврале 1996 года пара рассталась. Их дочери Мерседес было тогда всего пять лет, а сын Джек только готовился справить первый день рождения. Впоследствии Килмер-младший продолжил династию актеров и успел засветиться в одном из последних боевиков с Брюсом Уиллисом.

Фото: Джек и Мерседес Килмер, 2021 год. Terence Baelen / www.globallookpress.com

Чем болел Вэл Килмер В январе 2015 года у Килмера диагностировали рак горла. Вот только актер был адептом христианской науки. Согласно ей, все болезни и боли — лишь порождение игр разума, которые лечатся чтением Библии. Да, никаких таблеток, микстур, инъекций и тем более операций. Лучше всех об этом религиозном течении писал Марк Твен. Актеру пришлось выбирать: бороться с якобы придуманной его разумом опухолью самому или все-таки воспользоваться достижениями медицины. Он предсказуемо выбрал второе — прошел химиотерапию, две трахеотомии и вылечился, хотя голосом пришлось пожертвовать. Килмер умер от пневмонии в Лос-Анджелесе 1 апреля 2025 года в возрасте 65 лет.