Склады артели загорелись в поселении Забайкалья

Крупный пожар начался на территории склада старательской артели ООО «Тайга» в селе Красный Чикой Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, возгорание носило техногенный характер. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

В пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по статье о халатности. В ведомстве отметили, что пожар возник в хранилище горюче-смазочных материалов. Сотрудники СК осматривают место ЧП и приступили к следственным действиям.

Источник РИА «Новости» в местной администрации заявил, что перед возгоранием на территории были слышны громкие взрывы.

«Пожар на складах артели „Тайга“. Площадь пожара большая, что-то взрывалось», — сообщил представитель районной администрации агентству.

Несколько дней назад на территории Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ситуации с лесными пожарами.