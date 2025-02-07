Склад завода «Прожектор» загорелся на востоке Москвы

Пожар начался на складе завода «Прожектор» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Перово, на шоссе Энтузиастов. Очевидцы заметили, что из-под крыши складского помещения выходит белый дым. На место вызвали сотрудников экстренных служб, они локализовали огонь. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде тоже начался пожар. Загорелись 33 бытовки. К месту ЧП прибыли спасатели.

В результате происшествия один человек пострадал. Его отправили в больницу с ожогами рук первой и второй степени. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.