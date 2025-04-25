Склад загорелся в Раменском на 1300 «квадратах»

На Красноармейской улице в Раменском загорелся склад торгового оборудования. Огонь распространился на площади 1300 квадратных метров. 360.ru показал кадры с места возгорания.

Большие клубы дыма поднялись над зданием вечером 25 апреля. Открытый огонь охватил крышу склада торгового оборудования.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что к месту ЧП приехали около 30 специалистов с семью единицами техники. Они локализовали возгорание на площади 1300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Ранее на на юго-западе Москвы, на улице Гримау, загорелась припаркованная легковая машина BMW. Огонь перекинулся с капота на крышу, а затем — на четыре стоявших рядом авто. Общая площадь пожара достигла 12 квадратных метров. Возгорание попало на видео. Никто не пострадал.