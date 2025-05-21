Пожар уничтожил семь построек в детском лагере «Огонек» в Забайкалье

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории детского лагеря «Огонек» вблизи села Маккавеево в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огнеборцы приступили к работам по разбору и проливке конструкций. По предварительной информации, пожар уничтожил семь построек. Три здания удалось спасти.

Тушение осложнялось из-за порывов ветра до 20 метров в секунду, а также расположения лагеря в труднодоступном месте лесного массива и низкой огнестойкости деревянных строений.

«Специалисты ведомства эвакуировали персонал, детей в учреждении не было», — подчеркнули в МЧС.

Причины возгорания выясняются. Рядом с территорией лагеря продолжается ликвидация пожара на площади в 600 гектаров.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили увеличить финансирование лесоохраны после серии новых пожаров.