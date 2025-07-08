Склад растительного масла и офисное здание загорелись в Ростове

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил склады с растительным маслом. Об этом очевидец ЧП рассказал 360.ru.

«Загорелись склады с растительным маслом. Там еще офис загорелся, эвакуируют людей и из соседнего мебельного склада», — рассказал местный житель.

В пресс-службе местного главка МЧС рассказали, что огонь вспыхнул на территории здания 31В на Орской улице. Возгорание охватило складское помещение и офисное здание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Площадь пожара на данный момент составила 2200 квадратных метров. Ликвидацией огня занимаются более 19 единиц техники и 50 спасателей.

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