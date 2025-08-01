Склад загорелся в Челябинске на 2300 «квадратах»

Склад вспыхнул на улице Игуменка в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас пожар удалось локализовать, его площадь — 2300 квадратных метров. На месте работают более 130 спасателей и 37 единиц техники, в том числе пожарный поезд, а также мобильная лаборатория, измеряющая уровень загрязнения воздуха.

О причинах пожара, как и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Судя по видео, опубликованному МЧС, на складе хранились продукты питания.

Ранее загорелся склад с рыбной прикормкой в поселке Большое Деденево под Дмитровом. На месте работали 22 спасателя и пять единиц техники. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, никто не пострадал.