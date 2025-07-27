Крупный пожар разгорелся на складе в Дмитрове

Пожар вспыхнул на складе в городском округе Дмитров. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«В настоящее время локализован пожар на площади 300 квадратных метров», — отметил представитель ведомства.

Он заявил, что обошлось без пострадавших.

«Продолжаются работы по проливке и разборке конструкций», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее огонь разгорелся в многоэтажке в Люберцах. ЧП произошло в одной из квартир жилого дома на улице Озерная.

До приезда спасателей жильцы и работники расположенной на первом этаже шашлычной тушили пожар своими силами — с помощью огнетушителей. Очевидцы рассказали, что видели жильцов горящей квартиры: девочку в пижаме и женщину, сидящую в карете скорой помощи с кислородной маской.

UPD: Позже региональное МЧС подтвердило, что пожар произошел в поселке Большое Деденево, огонь разгорелся на складе с рыбной прикормкой. На место ЧП ведомство направило 22 специалиста и пять единиц техники.