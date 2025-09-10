Склад загорелся под Дмитровом, эвакуируют людей и лошадей

Складской комплекс загорелся в поселке Некрасовский недалеко от Дмитрова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

О пострадавших информация не поступала. Причину пожара пока установить не удалось. На месте работают более 70 пожарных и спасателей и 23 единицы техники.

По словам очевидцев, возгорание такой силы, что пришлось эвакуировать расположенный неподалеку конный клуб «Максима Парк».

«Все в порядке, все в штатном режиме. Кони и люди в безопасности. Склад, видимо, выгорел полностью», — рассказал 360.ru один из них.

По словам другого свидетеля, взрывов перед возгоранием не было.

По данным подмосковной прокуратуры, предварительная площадь пожара — 15 тысяч квадратных метров. Надзорное ведомство контролирует расследование происшествия. По его информации, на складе хранился пластик.