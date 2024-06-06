Склад загорелся на 600 «квадратах» на Каширском шоссе

В Москве на Каширском шоссе загорелось трехэтажное складское помещение. Кадры с места пожара оказались в распоряжении 360.ru.
Судя по видео, огромные клубы черного дыма поднимаются над складом и близлежащими зданиями. Также на месте ЧП работают оперативные службы.
По данным МЧС, площадь пожара на Каширском шоссе достигла 600 квадратных метров. Для ликвидации возгорания задействовали 70 специалистов и 18 единиц техники.
«Частично обрушилась кровля на 400 квадратных метрах», — указали в ведомстве.
Сейчас пожарные продолжают тушить возгорание. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Днем 6 июня в результате удара молнии пожар начался на ВДНХ в Центре развития ребенка «Детское посольство». Спасатели эвакуировали из здания 19 несовершеннолетних.
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