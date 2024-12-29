Овощебаза загорелась в Краснодарском крае

МЧС: овощебаза в Агрономе загорелась на 1400 квадратных метрах

Утром 29 декабря овощная база загорелась в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в поселке Агроном, огонь охватил складское помещение. Изначально пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров, но затем возросло до 1400 «квадратов».

На месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники, в скором времени помогать в тушении прибудет пожарный поезд. Причины происшествия выясняются.