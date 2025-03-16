Склад вспыхнул в Реутове

Утром в воскресенье, 16 марта, в Реутове загорелся склад. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в Транспортном переулке. На место прибыли спасатели, точная информация о площади распространения огня выясняется.
На появившихся в социальных сетях кадрах можно увидеть, что от места пожара поднимается густой черный дым.
Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при пожаре.
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