Склад вспыхнул в Реутове

Утром в воскресенье, 16 марта, в Реутове загорелся склад. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в Транспортном переулке. На место прибыли спасатели, точная информация о площади распространения огня выясняется.

На появившихся в социальных сетях кадрах можно увидеть, что от места пожара поднимается густой черный дым.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при пожаре.