Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при пожаре

При пожарах погибают не от огня, а от отравления дымом. Токсичные газы, выделяемые при горении, быстро распространяются и могут привести к потере сознания за несколько минут. Дым также затрудняет видимость, делая эвакуацию сложной и опасной. О том, как спасти себя и своих близких при пожаре, рассказал в интервью 360.ru первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Важно обеспечить отсутствие притока воздуха к очагу возгорания. Для этого можно использовать плотную ткань. Чтобы тушить огонь, подойдет и бытовая вода.

Если справиться самостоятельно не удается, следует позвонить в 112, потом спасать детей и далее — спасаться самим.

«Большинство людей во время пожара гибнут не от огня, а от дыма», — сказал Вадим Беловошин.

Поэтому следует как можно скорее покинуть помещение. Для этого необходимо присесть или опуститься на четвереньки, прикрыть рот и нос, чтобы защитить дыхательные пути, и двигаться к выходу именно таким образом.

Также нужно предотвратить приток свежего воздуха в помещение, где произошло возгорание, закрыв все двери, но не на ключ, чтобы пожарные могли войти.