Молодая мать по наводке мошенников сожгла пять машин Росгвардии в Калуге

Молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии на стоянке в Калуге, чтобы вернуть украденные мошенниками деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Согласно кадрам с камеры наблюдения, 25-летняя женщина, у которой есть трехмесячный ребенок, пробралась на стоянку, облила припаркованные автомобили бензином и подожгла. Сотрудники ФСБ вычислили и задержали ее по горячим следам. Ущерб от ее действий оценивают более чем в пять миллионов рублей.

В апреле московский школьник поджег дверь участкового пункта полиции. Возгорание на площади два квадратных метра потушили еще до прибытия пожарных. Когда поджигателя задерживали, он говорил с кем-то по телефону. По данным источника 360.ru, его собеседником был мошенник, выдававший себя за сотрудника спецслужб и предлагавший таким образом спасти родителей.