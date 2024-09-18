Огонь охватил три тысячи «квадратов» на складе стройматериалов в Уссурийске

В Уссурийске огонь охватил склад со стройматериалами на трех тысячах квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«На месте работают более 30 специалистов и шесть единиц техники», — уточнили в министерстве.
Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара. Территория полыхающего здания принадлежит индивидуальному предпринимателю. На место ЧП выехал заместитель городского прокурора Алексей Колмаков.
Надзорное ведомство опубликовало кадры пожара. На одном из роликов видно, как с территории выехал горящий грузовик.
Прошедшей ночью пожар вспыхнул в автосервисе в Ярославле. Открытое горение ликвидировали на 450 «квадратах». Четыре спасателя получили травмы. В МЧС уточнили, что внутри автосервиса загорелись покрышки и горюче-смазочные материалы.
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