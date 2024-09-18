Четверо пожарных пострадали при тушении огня в Ярославле

МЧС РФ: четверо пожарных пострадали при тушении горящего автосервиса в Ярославле

Четверо пожарных пострадали при тушении загоревшегося автосервиса в Ярославле. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы», — уточнили в министерстве.

Открытое горение уже ликвидировали на 450 квадратных метрах. Сейчас пламя продолжают тушить 25 специалистов и семь единиц техники.

До этого МЧС Ярославской области сообщило, что внутри автосервиса загорелись покрышки и горюче-смазочные материалы.

Ранее трава и лесная подстилка загорелись в Ямном в Воронежской области. Как рассказал губернатор Александр Гусев, пожарные расчеты потушили несколько возгораний. Благодаря их усилиям огонь не дошел до домов и никто не пострадал.