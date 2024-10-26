Склад с зерном загорелся в Орловской области на 1000 «квадратов»

Пожар произошел на складе с зерном на хлебоприемном предприятии в поселке Залегощь Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь охватил площадь порядка 1000 квадратных метров. К работам по тушению привлекли 18 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России, им удалось ликвидировать открытое горение на объекте.
Предварительной причиной пожара ведомство назвало короткое замыкание проводки. Информация о пострадавших не поступала.
Днем ранее загорелось строящееся здание мебельного производства в Чувашской Республике. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание.
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