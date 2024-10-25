Мебельная фабрика загорелась в Чувашии
Возгорание произошло в строящемся здании мебельного производства, находящегося в деревне Лапсары Чувашской республики. Пожар уже полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь перекинулся на двухэтажное помещение по производству мебели. Пожар локализовали на общей площади две тысячи квадратных метров. Работу спасателей осложняла высокая пожарная загрузка.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 45 специалистов и 16 единиц спецтехники.
Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту возгорания мебельной фабрики. Сейчас устанавливается размер причиненного ущерба.
Ранее сильный пожар тушили на складе в Марьино. Спасатели установили, что загорелись товары народного потребления на площади в 80 квадратных метров. Людей в здании не было.
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