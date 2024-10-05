Склад с тремя тысячами тонн гороха загорелся в Красноярском крае

В Красноярском крае загорелся склад с более чем тремя тысячами тонн гороха, сообщила пресс-служба МЧС России. На место ЧП отправились спасатели.
«Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники», — уточнили в министерстве.
Накануне огонь охватил склад с полипропиленовой продукцией в Воронежской области. Пламя распространилось на площади около двух тысяч квадратных метров. Пожар удалось потушить благодаря усилиям почти сотни сотрудников МЧС.
Лучшим учителем-предметником Подмосковья стал Сергей Фролов из Люберец
Андрей Воробьев открыл новый школьный театр в Жуковском
Двойник Ди Каприо отправился в зону СВО добровольцем
Новый сквер у школы № 54 открыли в поселке Октябрьский в Люберцах
Телеканал в Серпухове победил на всероссийском фестивале социального кино
Строители установили монолитные конструкции на стадионе «Торпедо» в Люберцах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте