Склад с пластиком загорелся в Подмосковье

Утром 2 марта хранилище пластиковой продукции загорелось в деревне Большое Буньково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на площади 3,3 тысячи квадратных метров. На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются, информация о происшествии уточняется.

Upd: обрушилась конструкция здания на 800 квадратных метрах, площадь возгорания увеличилась до «5 000 квадратов».

Ранее салон красоты загорелся на первом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве. Экстренные службы вывели 18 человек, в результате пожара никто не пострадал.