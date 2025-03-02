Склад с пластиком загорелся в Подмосковье

Утром 2 марта хранилище пластиковой продукции загорелось в деревне Большое Буньково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь распространился на площади 3,3 тысячи квадратных метров. На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются, информация о происшествии уточняется.
Upd: обрушилась конструкция здания на 800 квадратных метрах, площадь возгорания увеличилась до «5 000 квадратов».
Ранее салон красоты загорелся на первом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве. Экстренные службы вывели 18 человек, в результате пожара никто не пострадал.
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