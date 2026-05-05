Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Оренбургской области

Крупный пожар возник на складе с лакокрасочными изделиями в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать. Площадь составила 320 квадратных метров, благодаря грамотной работе огонь не распространился на емкости с растворителем.

На месте работают 26 человек и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщается, причина пожара тоже пока неизвестна.

Местные жители прислали 360.ru фото и видео с места происшествия.

Ранее промышленная зона в Киришах загорелась после атаки украинских беспилотников. Почти три часа в Ленинградской области действовал режим воздушной опасности, за это время средствам ПВО удалось сбить 18 вражеских БПЛА.