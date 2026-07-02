Склад с картоном вспыхнул на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: спасатели эвакуировали 45 человек с горящего склада в Строгине

Днем в четверг крупный пожар произошел на складе с упакованным картоном в московском районе Строгино. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в складском комплексе, предотвратив распространение огня на верхние этажи здания.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 45 человек, информация о пострадавших не поступала.

В результате грамотных действий подразделений МЧС открытое горение ликвидировали. Специалисты приступили к проливке конструкций, причина происшествия устанавливается.

Ранее в четверг огонь охватил кирпичный ангар в деревне Васькино в Московской области. В ходе тушения огня на площади 1000 квадратных метров спасатели экстренно эвакуировали из помещения восемь газовых баллонов.