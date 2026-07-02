Крупный пожар ликвидировали на производстве в Подмосковье

Мособлпожспас потушил пожар в ангаре на 1000 «квадратов» в деревне Васькино

В ночь на 2 июля кирпичный ангар вспыхнул на производстве в деревне Васькино в Московской области, огонь успешно ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Пламя охватило кирпичный ангар, деревянную бытовку, поддоны и готовую продукцию на площади 1000 квадратных метров. В 09:49 спасатели локализовали возгорание, а в 07:50 ликвидировали открытое горение. В результате ЧП никто не пострадал.

Специалисты пожарной службы в ходе тушения обнаружили и эвакуировали восемь газовых баллонов объемом по 50 литров.

Владельцев производства призвали не хранить такое оборудование вблизи источников тепла без присмотра, иметь на объекте первичные средства пожаротушения и следить за состоянием электропроводки.

Днем ранее на территории лесного фонда Московской области потушили два крупных пожара.