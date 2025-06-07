Появились кадры мощного пожара в промзоне Нижегородской области

В промышленной зоне Кстово Нижегородской области начался крупный пожар. Горит установка для производства битума объемом 200 кубических метров. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

«Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубометров», — уточнили в ведомстве.

Из-за возгорания произошел разлив продукта. Со станции Зелецино на место ЧП прибыл пожарный поезд.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлекли свыше 70 человек и 26 машин.

МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
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МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
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МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
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Региональная прокуратура проследит за расследованием пожара на промышленной территории в Кстовском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливаются.

Кстовский городской прокурор Олег Купцов отправился на место ЧС. Прокуратура района контролирует действия экстренных служб.

Прокуратура Нижегородской области
Фото: Прокуратура Нижегородской области

Ранее крупный пожар произошел на территории промзоны в микрорайоне Силикат в Котельниках. Вспыхнул один из складов. Огонь полностью охватил здание. Спасатели оперативно прибыли на место. Обошлось без пострадавших.

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