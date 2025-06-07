07 июня 2025 17:13 Появились кадры мощного пожара в промзоне Нижегородской области 0 0 0 Происшествия

Пожары

МЧС РФ

Россия

В промышленной зоне Кстово Нижегородской области начался крупный пожар. Горит установка для производства битума объемом 200 кубических метров. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

«Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубометров», — уточнили в ведомстве. Из-за возгорания произошел разлив продукта. Со станции Зелецино на место ЧП прибыл пожарный поезд.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлекли свыше 70 человек и 26 машин.

Фото: МЧС Нижегородской области 1/3 Фото: МЧС Нижегородской области 2/3 Фото: МЧС Нижегородской области 3/3

Региональная прокуратура проследит за расследованием пожара на промышленной территории в Кстовском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливаются. Кстовский городской прокурор Олег Купцов отправился на место ЧС. Прокуратура района контролирует действия экстренных служб.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Ранее крупный пожар произошел на территории промзоны в микрорайоне Силикат в Котельниках. Вспыхнул один из складов. Огонь полностью охватил здание. Спасатели оперативно прибыли на место. Обошлось без пострадавших.