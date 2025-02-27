Склад с баллончиками с краской загорелся в Краснодаре

Утром в четверг, 27 февраля, в Краснодаре загорелся склад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в помещении на улице Стасова. По предварительной информации, там хранились баллончики с краской. Прибывшие на место спасатели локализовали возгорание на площади 900 квадратных метров.

На месте пожара работают 23 единицы техники и 60 спасателей.

Муниципальный центр управления Краснодаром в Telegram-канале уточнил, что площадь распространения огня составила 1200 квадратных метров.

«К тушению пожара привлекли аварийно-спасательный отряд № 3, пожарно-спасательные части № 1, 3, 55 и специальную часть экстренного реагирования федеральной противопожарной службы», — отметили в МЦУ.

Днем ранее салон красоты вспыхнул на первом этаже многоэтажного дома на Ленинградском проспекте в Москве. Спасатели эвакуировали 18 человек, в результате пожара никто не пострадал.