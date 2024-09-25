Склад с автозапчастями вспыхнул на западе Москвы

Источник 360.ru: склад с автозапчастями загорелся на улице Горбунова в Москве

Утром в среду на западе Москвы произошло возгорание склада с автозапчастями. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось на улице Горбунова, в районе 56 км МКАД.

Пламя охватило ангар площадью около 600 квадратных метров. На появившихся кадрах с места видно открытый огонь и столб густого чёрного дыма.

Вплотную к ангару пристроены два контейнера с топливом и маслом внутри. Произошло обрушение крыши по всей площади.

В главке МЧС Москвы подтвердили факт возгорания, на место выехали пожарные расчеты.

«На улице Горбунова происходит пожар в складском здании. Огнеборцы уже локализовали пожар, начались работы по полной ликвидации. На месте работают 24 единицы техники и 85 специалистов. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в МЧС.

Источник сообщил 360.ru, что в 06:55 возгорание полностью ликвидировали.