Склад с автозапчастями вспыхнул на западе Москвы
Источник 360.ru: склад с автозапчастями загорелся на улице Горбунова в Москве
Утром в среду на западе Москвы произошло возгорание склада с автозапчастями. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось на улице Горбунова, в районе 56 км МКАД.
Пламя охватило ангар площадью около 600 квадратных метров. На появившихся кадрах с места видно открытый огонь и столб густого чёрного дыма.
Вплотную к ангару пристроены два контейнера с топливом и маслом внутри. Произошло обрушение крыши по всей площади.
В главке МЧС Москвы подтвердили факт возгорания, на место выехали пожарные расчеты.
«На улице Горбунова происходит пожар в складском здании. Огнеборцы уже локализовали пожар, начались работы по полной ликвидации. На месте работают 24 единицы техники и 85 специалистов. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в МЧС.
Источник сообщил 360.ru, что в 06:55 возгорание полностью ликвидировали.