Склад палет загорелся в Подольске

Крупный пожар вспыхнул на территории склада палет в Подольске. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По предварительным данным, ЧП произошло на проспекте Юных Ленинцев. Информация о пострадавших не поступала. На место пожара выехали огнеборцы. На какой площади распространился огонь, пока неизвестно.
«Следуем к месту происшествия», — отметил собеседник 360.ru.
Ранее пожар произошел на складе в Реутове, в Транспортном переулке. Очевидцы засняли на видео, как от места пожара в небо поднимается густой черный дым.
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