Склад палет загорелся в Подольске

Крупный пожар вспыхнул на территории склада палет в Подольске. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По предварительным данным, ЧП произошло на проспекте Юных Ленинцев. Информация о пострадавших не поступала. На место пожара выехали огнеборцы. На какой площади распространился огонь, пока неизвестно.

«Следуем к месту происшествия», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее пожар произошел на складе в Реутове, в Транспортном переулке. Очевидцы засняли на видео, как от места пожара в небо поднимается густой черный дым.