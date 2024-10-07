Склад охватило пламенем на западе Москвы. Пожар попал на видео

Горящий на западе Москвы склад сняли на видео

Пожар на складе на Рябиновой улице в Москве попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры .

Судя по видео, пожар охватил всю постройку. Место ЧП окутали клубы густого черного дыма.

«Никулинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на улице Рябиновая», — указали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что открытое горение ликвидировали.

Информация о возгорании появилась утром 7 октября. На Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад, который находился в ангарном помещении. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.

UPD: около 08:27 стало известно о ликвидации пожара. Данные об этом привел источник 360.ru.