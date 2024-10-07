Одноэтажный склад загорелся на западе Москвы
Источник 360.ru: склад загорелся на Рябиновой улице в Москве
Возгорание на складе произошло на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Одноэтажный склад расположен на Рябиновой улице в ангаре. По данным источника 360.ru, угрозы перехода огня на соседние строения нет.
В МЧС России подтвердили информацию о возгорании на складе. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
«Площадь пожара в Москве — 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пожар тушат 60 специалистов и 16 единиц техники.
UPD: возгорание локализовали.