Одноэтажный склад загорелся на западе Москвы

Источник 360.ru: склад загорелся на Рябиновой улице в Москве

Возгорание на складе произошло на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Одноэтажный склад расположен на Рябиновой улице в ангаре. По данным источника 360.ru, угрозы перехода огня на соседние строения нет.

В МЧС России подтвердили информацию о возгорании на складе. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Площадь пожара в Москве — 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожар тушат 60 специалистов и 16 единиц техники.

UPD: возгорание локализовали.