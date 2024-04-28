Скелет нашли в лесу в Новой Москве | 360°

28 апреля 2024, 10:46
Скелет нашли в лесу в Новой Москве
Прокуратура Москвы: в лесу на территории Новой Москвы нашли человеческий скелет
На территории Новой Москвы в лесополосе обнаружили человеческие останки. Скелет нашли возле поселка Кокошкино, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Чтобы установить причины смерти, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.
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По факту случившегося начали проверку. Ее ход взяла под контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
Накануне труп мужчины обнаружили в лесопарке в Сокольниках.
Москва
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