Скелет нашли в лесу в Новой Москве | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 10:46 Скелет нашли в лесу в Новой Москве Прокуратура Москвы: в лесу на территории Новой Москвы нашли человеческий скелет Прокуратура Москвы / Telegram

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На территории Новой Москвы в лесополосе обнаружили человеческие останки. Скелет нашли возле поселка Кокошкино, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Чтобы установить причины смерти, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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По факту случившегося начали проверку. Ее ход взяла под контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

Накануне труп мужчины обнаружили в лесопарке в Сокольниках.