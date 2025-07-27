«Сказки под звуки сирены». Пенсионерка закошмарила сиреной жилой комплекс в Петербурге

Пожилая женщина уже много лет терроризирует жилой комплекс на Туристской улице в Санкт-Петербурге. Пенсионерка назло соседям включает сирену, а иногда и устраивает концерт на балконе, рассказала 360.ru ее соседка.

«Сначала она пела одно и то же по много раз, может, запись включала. Потом стучала и днем, и ночью, стук был слышен с первого по 12 этаж, потом включала сирену. Сейчас включает очень громко, что слышно по всей округе. С 8:00 до 22:00. Утром дети в сад под эти звуки, вечером сказки читаем под эти звуки», — поделилась Юлия.

Эта история длится уже с 2017 года, сообщила Юлия. Раньше бабушку слышали только соседи, сейчас пожилой женщине внимает весь ЖК — нарушительница спокойствия включает на всю катушку звук сирены. Монотонный звук, похожий на предупреждение об опасности, раздается по всему двору.

Звук громкий, монотонный. Сводит уже с ума всех.

Правоохранительные органы ничего не могут сделать с нарушительницей порядка. Пожилая женщина «отстаивает» свои права и «воспитывает» соседей.

«В чем проблема? Умники. Приехали, двери выбивают. Отключают меня от электроэнергии! Что это за самоуправство? Вы сначала наверху скажите, чтобы они не топали. Чтобы здесь не готовили. Чтоб я не дышала дрянью всякой. Чтоб не курили у меня здесь. <…> Я сейчас включу, что хочу!» — кричала женщина вслед полицейским, которые пытались урезонить ее.

По словам Юлии, приезд правоохранителей практически всегда заканчивается ничем, несмотря на коллективное заявление в полицию.

«Каждый, проходя около дома, спрашивает, что это. Дети путают с тревогой, спрашивают, не война ли началась», — рассказала собеседница 360.ru.

Пожилая дебоширка на диалог не идет, доходит даже до рукоприкладства. Женщина кричит на весь двор, нецензурно ругается, в том числе на детей.

«Все службы просто бездействуют. Живем в этом аду», — пожаловалась Юлия.