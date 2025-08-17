Скатившиеся бревна насмерть задавили двух пермских школьников

Смертельные травмы получили два десятилетних мальчика на пилораме в деревне Лямино в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что школьники тайком проникли на территорию предприятия и забрались на сложенные поленницей бревна, которые под весом детей начали раскатываться. Удержать равновесие мальчики не смогли и после падения получили смертельные травмы.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Для выяснения всех обстоятельств гибели детей на место прибыли криминалисты. Они осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей и очевидцев.

В среду, 13 августа, вологодские следователи завели уголовное дело по факту гибели трех подростков в Череповце. Тела двух юношей и девушки нашли в квартире на улице Наседкина. Еще одну несовершеннолетнюю пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, подростки скончались от передозировки наркотиком.