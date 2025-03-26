Скарлатина превратила в ад отпуск российских туристов в Таиланде

Вспышка скарлатины произошла среди отдыхающих россиян в Таиланде. От инфекции страдают как взрослые, так и дети. При заражении появляется сильная сыпь и температурой под 40 градусов, сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, из-за происходящего многие отдыхающие боятся ездить на экскурсии и выходить в город.

В комментарии Shot несколько туристоы рассказали, что за последние несколько недель на курортах на Пхукете, в Паттайе и ряде других мест в последнее время зафиксировали десятки случаев заболевания.

Симптоматика у всех одинаковая: высыпания на теле и языке, жуткая боль в горле, сильный кашель, высокая температура. По словам путешественников, врачи ставят многим отдыхающим диагноз «скарлатина» и прописывают антибиотики.

В начале марта россияне пожаловались на массовые случаи заболевания лихорадкой денге в Таиланде. Очаги заражения зафиксировали в Бангкоке и на островах Панган и Самуи.