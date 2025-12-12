Скандальную блогершу Ильину вынесли за ноги из нижегородского салона красоты

В одном из салонов красоты Нижнего Новгорода произошел очередной скандал с участием местной бьюти-блогерши Марины Ильиной, которая получила известность благодаря «проверкам» мастеров и съемкам их работы без предварительного предупреждения. Как следует из предоставленного 360.ru видео, визит блогерки завершился конфликтом с арендатором помещения, после чего ее вынесли из салона за ноги.

Судя по записи, между Ильиной и сотрудниками салона возник спор о праве нахождения в помещении. Арендатор неоднократно требовал покинуть кабинет, указывая на дверь, тогда как сама Ильина продолжала вести съемку, представившись «женщиной Мариной» и отказываясь предъявлять документы, предлагая сначала объяснить, кто к ней обращается.

Диалог сопровождался повышенными тонами.

«Вы кто?» — неоднократно спрашивает арендатор.

«Я женщина. Меня зовут Марина», — отвечает блогерка.

«Вы находитесь в моем помещении. Выход здесь», — настаивает мужчина.

Ильина, в свою очередь, заявляет, что вызвала полицию, однако представители салона все же настояли на ееудалении. По словам самой блогерши, сейчас она находится в больнице и утверждает, что получила травмы в ходе конфликта.

