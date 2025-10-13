Пензенцу грозит до семи лет колонии за ограбление нового знакомого

В правоохранительные органы Пензы обратился 29-летний местный житель с заявлением о том, что его избил и ограбил новый знакомый. Сотрудники полиции провели расследование и вскоре задержали подозреваемого — 30-летнего пензенца. Мужчина признался в преступлении и рассказал о своих действиях, написало ИА «ПензаПресс» .

По словам подозреваемого, он познакомился с жертвой в ночном заведении. После совместного времяпровождения они отправились в ломбард, где заявитель сдал свой телефон. Затем приятели купили алкоголь.

Увидев на руке нового знакомого дорогие украшения — браслет и кольцо, злоумышленник решил совершить ограбление. Он отошел в безлюдное место и начал имитировать плохое самочувствие. Когда потерпевший прибежал на помощь, преступник ударил его по лицу. Воспользовавшись шоком жертвы, грабитель снял с него украшения и похитил 2000 рублей из кармана.

Следователи возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.